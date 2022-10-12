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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отреагировал на информацию о том, что нападющий Килиан Мбаппе может покинуть клуб.
«Я ничего не знаю. Мне только понятно, что слух превратился в информацию, а затем почти в заявление. Я никогда не слышал о подобных дискуссиях. Я вообще не говорил об этом ни со своими игроками, ни со своим персоналом. Мы по-прежнему были сосредоточены на подготовке к матчу. Я удивлен. Это всего лишь слух», — приводит GTTN слова Гальтье.
11 октября Marca сообщила, что 23-летний форвард хочет покинуть команду. По словам источника, между ним и парижанами испортились отношения.
В текущем сезоне Мбаппе провел 12 матче во всех турнирах за «ПСЖ», в которых забил 11 голов.
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Основные источники исследования