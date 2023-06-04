Гальтье осудил фанатов «ПСЖ» за их отношение к Месси

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье осудил поведение фанатов клубы по отношению к форварду Лионелю Месси.

Болельщики «ПСЖ» освистали Месси и Гальтье на церемонии награждения.

«Мне не понятно такое отношение к Лионелю. Месси всегда вел себя как большой профессионал, это величайший игрок в истории футбола. У него хорошая статистика в прошедшем сезоне. Поведение болельщиков выглядит нелогичным», — передает слова Гальтье Globo.

Месси покинул парижский клуб по истечении контракта. Он выступал за «ПСЖ» с лета 2021 года.

С того момента он провел за парижан 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач.