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Сегодня, 15:50

Гальтье поблагодарил «ПСЖ» и пожелал удачи Луису Энрике

Виктория Кравченко
Кристоф Гальтье.
Фото AFP
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Французский специалист Кристоф Гальтье прокомментировал свой уход с поста главного тренера «ПСЖ». Он также пожелал удачи Луису Энрике, который занял его место в парижском клубе.

«Спасибо коллективу, стоящему за командой — руководству и в целом организации. Они незаменимы и преданы своему делу. Спасибо медицинскому отделу, ваша работа ценна. И, конечно, спасибо президенту Нассеру Аль-Хелаифи за его непоколебимую поддержку, особенно в самые непростые времена», — говорится в заявлении Гальтье.

Француз возглавил «ПСЖ» летом 2022 года. В прошедшем сезоне команда с 85 очками заняла первое место в чемпионате Франции. Кроме того, парижане под руководством Гальтье дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии» (0:1; 0:2).

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
Луис Энрике
0
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