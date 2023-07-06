Гальтье поблагодарил «ПСЖ» и пожелал удачи Луису Энрике

Французский специалист Кристоф Гальтье прокомментировал свой уход с поста главного тренера «ПСЖ». Он также пожелал удачи Луису Энрике, который занял его место в парижском клубе.

«Спасибо коллективу, стоящему за командой — руководству и в целом организации. Они незаменимы и преданы своему делу. Спасибо медицинскому отделу, ваша работа ценна. И, конечно, спасибо президенту Нассеру Аль-Хелаифи за его непоколебимую поддержку, особенно в самые непростые времена», — говорится в заявлении Гальтье.

Француз возглавил «ПСЖ» летом 2022 года. В прошедшем сезоне команда с 85 очками заняла первое место в чемпионате Франции. Кроме того, парижане под руководством Гальтье дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии» (0:1; 0:2).