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Сегодня, 20:23

Гальтье — о Месси: «Лео и есть футбол»

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, что думает о выступлениях нападающего команды Лионеля Месси в этом сезоне.

«Лео был безупречен на протяжении всего сезона на тренировках, он усердно работал. Он и есть футбол, это правда. Я видел это на тренировках и в наших матчах. В этом году у него отличная статистика. Это уже намного, намного лучше, чем в прошлом сезоне. Но люди по-прежнему ожидают от него гораздо большего», — цитирует Галтье L'Еquipe.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры являются «Барселона» и «Аль-Хиляль».

В текущем сезоне 35-летний аргентинский футболист провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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