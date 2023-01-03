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Сегодня, 09:27

Гальтье поделился мнением о скором прибытии Месси в расположение «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, что думает о скором прибытии аргентинского нападающего Лионеля Месси. Футболист восстанавливался после ЧМ-2022, в котором его команда стала победителем.

«Мы будем очень рады его видеть. Не сомневаюсь, что 3 января Месси присоединится к команде. Реакция болельщиков? Я думаю, все будет в порядке», — цитирует специалиста Todomercadoweb.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию со счетом 3:3, пенальти — 4:2. Аргентинцы впервые за 36 лет стали победителями турнира.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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