1 октября, 17:14
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».
«Впереди нас ждет очень важная игра. У «Ниццы» есть сильные игроки, и они хорошо подобраны в нападении. Люсьен Фавр — опытный тренер, нужно немного времени, чтобы настроиться. У них есть игроки и тренер, которые могут вывести их на высокий уровень», — цитирует пресс-служба клуба Гальтье.
56-летний специалист возглавил «ПСЖ» летом 2022 года, заключив двухлетний контракт. Предыдущим клубом Гальтье была «Ницца».
Матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца» пройдет 1 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.
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