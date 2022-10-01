Главный тренер «ПСЖ» Гальтье — о матче против «Ниццы»: «Нас ждет очень важная игра»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».

«Впереди нас ждет очень важная игра. У «Ниццы» есть сильные игроки, и они хорошо подобраны в нападении. Люсьен Фавр — опытный тренер, нужно немного времени, чтобы настроиться. У них есть игроки и тренер, которые могут вывести их на высокий уровень», — цитирует пресс-служба клуба Гальтье.

56-летний специалист возглавил «ПСЖ» летом 2022 года, заключив двухлетний контракт. Предыдущим клубом Гальтье была «Ницца».

Матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца» пройдет 1 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.