Гальтье подтвердил, что «ПСЖ» ведет переговоры с Месси о продлении контракта

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал о переговорах с нападающим Лионелем Месси о возможном продлении контракта.

«Ведутся обсуждения, руководство клуба общалось с Лео по поводу продления контракта. Не знаю, на какой стадии все находится. Мне кажется, Лео счастлив в «ПСЖ». Но клуб еще должен сообщить свою позицию по поводу спортивного проекта», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с август 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за французскую команду 19 матчей, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2023 года с опцией продления еще на год.

СМИ сообщали, что «ПСЖ» и Месси приняли решение не спешить с решением о заключении контракта.

Месси со сборной Аргентины также выиграл чемпионат мира в Катаре.