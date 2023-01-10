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Сегодня, 17:28

Гальтье подтвердил, что «ПСЖ» ведет переговоры с Месси о продлении контракта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал о переговорах с нападающим Лионелем Месси о возможном продлении контракта.

«Ведутся обсуждения, руководство клуба общалось с Лео по поводу продления контракта. Не знаю, на какой стадии все находится. Мне кажется, Лео счастлив в «ПСЖ». Но клуб еще должен сообщить свою позицию по поводу спортивного проекта», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с август 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за французскую команду 19 матчей, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2023 года с опцией продления еще на год.

СМИ сообщали, что «ПСЖ» и Месси приняли решение не спешить с решением о заключении контракта.

Месси со сборной Аргентины также выиграл чемпионат мира в Катаре.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/en-direct-psg-la-conference-de-presse-de-christophe-galtier-avant-la-reception-d-angers_LN-202301100325.html
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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