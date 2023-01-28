Гальтье признался, что оговорился, когда назвал Мбаппе вице-капитаном «ПСЖ»

Сегодня, 09:31
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье объяснил свои слова по поводу назначения нападающего Килиана Мбаппе вице-капитаном.
«Мбаппе вице-капитан? Это ошибка коммуникации. Я оговорился. Он один из вице-капитанов. У нас их четверо: Мбаппе, Рамос, Кимпембе и Верратти», — приводит L'Equipe слова Гальтье.
После матча Кубка Франции, в котором Мбаппе забил 5 мячей, тренер сказал, что Мбаппе назначен вице-капитаном, на что резко отреагировали некоторые болельщики клуба, а защитник Преснель Кимпембе написал в социальных сетях, что впервые узнал об этом, но уважает решение клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования