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Сегодня, 15:21

Гальтье — о недовольстве Мбаппе промороликом «ПСЖ»: «Инцидент исчерпан, Килиан улыбался на тренировке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал публичное недовольство Килиана Мбаппе на тему рекламного ролика парижан.

Ранее «ПСЖ» выпустил видео с рекламой абонементов на следующий сезон, центральной фигурой которого стал 24-летний француз. Лионеля Месси и Неймара не оказалось в проморолике. Мбаппе высказал недовольство публикацией этого видео, заявив, что «ПСЖ» — это не «Килиан Сен-Жермен».

«Мне очень трудно выразить свое мнение, это, очевидно, касается Мбаппе и клуба. Сегодня утром Килиан был в очень хорошем настроении на тренировке, улыбался. Он прервал занятие из-за дискомфорта в бедре, но это не поставит под угрозу его участие в матче с «Ниццей». Я знаю, что между руководством и Килианом было много разговоров. Этот инцидент исчерпан», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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