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Сегодня, 04:40

Гальтье: «Мы подарили «Лансу» надежду после стандартного положения»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (3:1).

«Важная победа в важном матче. Мы использовали свое численное преимущество в первом тайме, а во втором — нет. Мы слишком расслабились. Мы недостаточно уважительно относились к своим позициям и слишком много катали мяч. Следовало действовать более серьезно и агрессивно в атаке. Мы подарили «Лансу» надежду после стандартного положения», — приводит слова Гальтье официальный сайт клуба.

«ПСЖ» с 72 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» идет на второй строчке (63).

ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
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