Гальтье рассчитывает на Месси, если он вернется после отстранения

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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассчитывает на форварда Лионеля Месси, если он вернется к форме после отстранения за поездку в Саудовскую Аравию. Сообщалось, что нападающий будет жить в Барселоне на период отстранения.
По данным RMC Sport, специалист не против продолжать использовать Месси в составе. Если футболист придет в форму после отстранения, тренер выпустит его на поле.
Соглашение 35-летнего аргентинца с парижанами истекает летом 2023 года.
В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.