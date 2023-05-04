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Сегодня, 16:28

Гальтье рассчитывает на Месси, если он вернется после отстранения

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассчитывает на форварда Лионеля Месси, если он вернется к форме после отстранения за поездку в Саудовскую Аравию. Сообщалось, что нападающий будет жить в Барселоне на период отстранения.

По данным RMC Sport, специалист не против продолжать использовать Месси в составе. Если футболист придет в форму после отстранения, тренер выпустит его на поле.

Соглашение 35-летнего аргентинца с парижанами истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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