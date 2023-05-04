Гальтье рассчитывает на Месси, если он вернется после отстранения

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассчитывает на форварда Лионеля Месси, если он вернется к форме после отстранения за поездку в Саудовскую Аравию. Сообщалось, что нападающий будет жить в Барселоне на период отстранения.

По данным RMC Sport, специалист не против продолжать использовать Месси в составе. Если футболист придет в форму после отстранения, тренер выпустит его на поле.