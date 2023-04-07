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Сегодня, 22:30

Гальтье рассказал о ситуации между «ПСЖ» и Мбаппе

Виктория Кравченко
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, что клуб и форвард команды Килиан Мбаппе уладил все недопонимания.

«Сегодня утром Мбаппе улыбался. Он покинул тренировку немного раньше из-за проблемы с бедром. Также непонимание между ним и клубом осталось в прошлом», — цитирует Галтье TyC Sports.

В текущем сезоне француз провел за парижан 34 матча, забил 31 гол и сделал 8 результативных передач.

Ранее парижане выпустили промовидео с рекламой абонементов на следующий сезон, центральной фигурой которого стал 24-летний француз. Месси и Неймар не попали в ролик. Болельщики посчитали это знаком того, что «ПСЖ» планирует строить клуб вокруг Мбаппе.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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