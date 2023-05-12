Гальтье рассказал о тактике «ПСЖ» с Месси в составе

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением об игре форварда Лионеля Месси в парижском клубе.

«Лео — это Лео. Мне не нужно говорить вам о его фантастической статистике. Когда он на поле, нужно просто адаптировать некоторые вещи, чтобы найти хороший баланс и атакующую конфигурацию», — цитирует Гальтье RMC Sport.

Ранее «ПСЖ» отстранил 35-летнего футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец принес извинения за отъезд в видео и в итоге вернулся к тренировкам с командой на неделю раньше.