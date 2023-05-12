КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:16

Гальтье рассказал о тактике «ПСЖ» с Месси в составе

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото AFP
Telegram Дзен

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением об игре форварда Лионеля Месси в парижском клубе.

«Лео — это Лео. Мне не нужно говорить вам о его фантастической статистике. Когда он на поле, нужно просто адаптировать некоторые вещи, чтобы найти хороший баланс и атакующую конфигурацию», — цитирует Гальтье RMC Sport.

Ранее «ПСЖ» отстранил 35-летнего футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец принес извинения за отъезд в видео и в итоге вернулся к тренировкам с командой на неделю раньше.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Статус чемпионата мира стремительно падает. И дело не только в исключении России
Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28
Путин поручил создать условия для снижения оттока россиян за рубеж
В Луганске прогремели два взрыва
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Месси: скандальный разрыв с «ПСЖ» и возвращение в «Барселону»?
Месси выйдет в стартовом составе в матче с «Аяччо»
Президент ла лиги Тебас: «Уход Бускетса из «Барсы» — это начало пути к возвращению Месси»
Месси и «ПСЖ» заключили тайное соглашение об отмене отстранения в обмен на извинения
Скалони рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»
Гвардиола заявил, что хочет возвращения Месси в «Барселону»
Скалони: «Пусть Месси переходит туда, где ему будет комфортнее всего»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси выйдет в стартовом составе в матче с «Аяччо»