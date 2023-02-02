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Сегодня, 05:44

Гальтье рассказал о травмах, полученных Мбаппе и Рамосом

Евгений Козинов
Корреспондент
Кристоф Гальтье.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье после победы над «Монпелье» (3:1) в 21-м туре чемпионата Франции рассказал о травмах полученных Кильяном Мбаппе и Серхио Рамосом.

«Мне их травмы не кажутся очень серьезными. Посмотрим, что скажут врачи. Очевидно, что это два важных игрока. Судя по нашему общению в перерыве, особого беспокойства нет.

Килиан получил удар сзади колена и по бедру. У него ушиб или гематома. Мы пока не знаем. С таким насыщенным графиком матчей предпочитаем не рисковать игроками. Серхио Рамос при падении повредил приводящую мышцу. Мы думаем, что это несерьезно. Он предпочел замениться и не рисковать из-за дискомфорта», – сказал Гальтье в эфире Canal+.

Мбаппе был заменен на 21-й минуте из-за травмы, а Рамос – на 32-й.

 
1&nbsp;февраля. &laquo;Монпелье&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Кильян Мбаппе на&nbsp;газоне. Мбаппе может пропустить матч против «Баварии» из-за травмы
Килиан Мбаппе
Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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