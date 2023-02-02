Гальтье рассказал о травмах, полученных Мбаппе и Рамосом

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье после победы над «Монпелье» (3:1) в 21-м туре чемпионата Франции рассказал о травмах полученных Кильяном Мбаппе и Серхио Рамосом.

«Мне их травмы не кажутся очень серьезными. Посмотрим, что скажут врачи. Очевидно, что это два важных игрока. Судя по нашему общению в перерыве, особого беспокойства нет.

Килиан получил удар сзади колена и по бедру. У него ушиб или гематома. Мы пока не знаем. С таким насыщенным графиком матчей предпочитаем не рисковать игроками. Серхио Рамос при падении повредил приводящую мышцу. Мы думаем, что это несерьезно. Он предпочел замениться и не рисковать из-за дискомфорта», – сказал Гальтье в эфире Canal+.

Мбаппе был заменен на 21-й минуте из-за травмы, а Рамос – на 32-й.