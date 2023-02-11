Гальтье рассказал, за счет чего «ПСЖ» может обыграть «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Франции против «Монако».

«У нас напряженная серия матчей, а «Монако» не играл на неделе. Необходимо использовать максимум игроков, учитывая физическую и психологическую свежесть каждого. Нас ждет такой же непростой матч, как на неделе в Марселе (поражение в 1/8 финала Кубка Франции — 1:2). Это команда, которая много прессингует, командный блок играет высоко, с индивидуальной опекой в зонах. Монегаски способны быть опасными в любое время, но и мы можем поставить «Монако» в затруднительное положение», — цитирует пресс-служба клуба Гальтье.

Матч «Монако» — «ПСЖ» состоится в субботу, 11 февраля. Начало игры — 19.00 по московскому времени.