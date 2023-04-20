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Сегодня, 15:08

Гальтье уверен, что будет тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне

Виктория Кравченко
Кристоф Гальтье.
Фото AFP
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье уверен в том, что продолжит тренировать парижскую команду на следующий сезон.

«Мы работаем над архитектурой состава на следующий сезон, над изменениями, которые мы хотим внести, чтобы улучшить команду. Мы занимались этим в течение нескольких недель, а на прошлой неделе мы делали это еще детальнее. Уверен ли я, что останусь на следующий сезон? Я планирую быть тренером «ПСЖ» в следующем сезоне», — цитирует Гальтье RMC.

Ранее сообщалось, что Гальтье отправил бывшему директору «Ниццы» Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Тренер «ПСЖ» намерен подать в суд после того, как его обвинили в расистских высказываниях.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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