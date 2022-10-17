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Сегодня, 03:27

Гальтье: «Я очень доволен победой над «Марселем»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:0).

«Безусловно, это очень важный матч в лиге. Видит Бог, я много их смотрел, иногда с трибун, иногда по телевизору. И когда ты выходишь на поле в этих матчах, очевидно, у тебя другие ощущения. Это очень важный матч для наших болельщиков, и я думаю, было очень важно выиграть для наших болельщиков. Мы встретились лицом к лицу с марсельской командой, которая хорошо начала сезон и находится на ходу в Лиге чемпионов. В этом смысле особенно важно было одержать победу. Очевидно, я очень доволен», — приводит слова Гальтье официальный сайт клуба.

Единственный гол на 45+1-й минуте забил форвард парижан Неймар. Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго, выступающий за «Марсель», вышел на поле на 44-й минуте, заменив своего одноклубника Эрика Байи. На 72-й минуте француз получил красную карточку за грубый фол.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 29 очками в 11 матчах. «Марсель» занимает четвертую строчку с 23 очками в 11 играх.

ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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