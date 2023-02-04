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Сегодня, 11:18

Гальтье: «Месси взял игру в свои руки после травм Мбаппе и Рамоса. Он прирожденный лидер»

Мария Гусева
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что нападающий Лионель Месси является лидером команды. По мнению тренера, 35-летний аргентинец играет ведущую роль после травм Килиана Мбаппе и Серхио Рамоса.

«Если вы думаете, что я сдаюсь, то нет. И если вы думаете, что игроки не очень стараются, то тоже нет. В нашей команде есть творцы. У нас есть Месси, который взял игру в свои руки после травм Мбаппе и Рамоса. Он прирожденный лидер. Игроки готовы следовать за Лео», — цитирует GFFN Гальтье.

Нападающий Килиан Мбаппе и защитник Серхио Рамос получили повреждения в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1). Мбаппе был заменен на 21-й минуте, а Рамос — на 32-й.

В сезоне-2022/23 Месси провел за «ПСЖ» 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 14 результативных передач.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
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Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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обе забьют - да

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2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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