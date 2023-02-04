Гальтье: «Месси взял игру в свои руки после травм Мбаппе и Рамоса. Он прирожденный лидер»

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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что нападающий Лионель Месси является лидером команды. По мнению тренера, 35-летний аргентинец играет ведущую роль после травм Килиана Мбаппе и Серхио Рамоса.
«Если вы думаете, что я сдаюсь, то нет. И если вы думаете, что игроки не очень стараются, то тоже нет. В нашей команде есть творцы. У нас есть Месси, который взял игру в свои руки после травм Мбаппе и Рамоса. Он прирожденный лидер. Игроки готовы следовать за Лео», — цитирует GFFN Гальтье.
Нападающий Килиан Мбаппе и защитник Серхио Рамос получили повреждения в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1). Мбаппе был заменен на 21-й минуте, а Рамос — на 32-й.
В сезоне-2022/23 Месси провел за «ПСЖ» 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 14 результативных передач.
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Основные источники исследования