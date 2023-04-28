Гаргаев заявил, что у «Лилля» было огромное желание заполучить Оздоева

Агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы российского полузащитника Магомеда Оздоева, рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в «Лилль».

«На нас обоих одновременно вышел спортивный директор футбольного клуба «Лилль». Мы с ним разговаривали, они хотели подписать Магомеда. Мы тогда были близки к переходу. У них было огромное желание его заполучить или зимой, или летом после окончания контракта с «Зенитом». Они давали ему хорошие условия. Однако, 24 февраля, когда все это началось, пошла дискриминация, они сразу заявили, что теперь это невозможно. Но нужно отдать должное французской стороне, что они честно признались. Была такая формулировка: даже если мы подпишем контракт, он может не получить рабочую визу. Мол, это не от нас зависит. Они анализировали эту ситуацию с точки зрения своих властей. Оздоев не был расстроен. Что Магомед, что я, мы действуем по ситуации. Случилось оно так — ну и ладно. Особенно в какой-то момент стали сыпаться какие-то неприятные формулировки. После этого было легче сказать «нет», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

Летом 2022 года Оздоев стал свободным агентом и подписал контракт с клубом «Фатих Карагюмрюк». В составе турецкой команды он провел 28 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.