Гаттузо может возглавить «Лион»

Бывший тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо является одним из кандидатов на пост главного тренера «Лиона», сообщает FootMercato.

Кандидатуру 45-летнего итальянца владельцу «Лиона» предложил агент Жорже Мендеш. Сам Гаттузо заинтересован в продолжении карьеры во Франции.

Последним местом работы Гаттузо была «Валенсия», которую он покинул в январе этого года. До этого итальянец тренировал «Наполи», «Милан», «Пизу», греческий «ОФИ», «Палермо» и «Сьон».

«Лион» с 1 набранным очком замыкает турнирную таблицу французской лиги 1 после 4 туров. Сейчас команду возглавляет Лоран Блан.