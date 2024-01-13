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Франция

Сегодня, 04:02

Гаттузо — об упущенной победе над «Страсбуром»: «Это моя вина»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дженнаро Гаттузо.
Фото AFP
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Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью со «Страсбуром» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата Франции.

«Это моя вина. Возможно, я был недостаточно хорош. Меня это явно раздражает. Во втором тайме мы слишком много оборонялись и поплатились за это на 92-й минуте. Есть кое-что, что я пока не могу изменить.

Травма Кондогбиа? Он получил удар на тренировке в четверг, а в пятницу утром он сказал, что сыграет несмотря на боль. Мы говорили с врачами после игры, он почувствовал некоторый дискомфорт в подколенных сухожилиях, и ему предстоит пройти обследование», — цитирует L'Equipe Гаттузо.

«Марсель» набрал 28 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице, обойдя «Лилль». «Страсбур» занимает 9-е место — 24 очка.

 
12&nbsp;января. Марсель&nbsp;&mdash; Страсбур&nbsp;&mdash; 1:1. Дженнаро Гаттузо и&nbsp;Самюэль Жиго. «Марсель» упустил победу над «Страсбуром». Жиго забил гол на 2-й минуте

 

Дженнаро Гаттузо
Футбол
ФК Марсель
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