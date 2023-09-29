Гаттузо рассказал, как будет играть «Марсель» под его руководством

Сегодня, 01:57
Новый главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо рассказал, что хочет, чтобы его команда играла, используя владение мячом.
«Я не фанат двух линий по 4 игрока, не фанат схемы 4-4-2. Я предпочитаю 4-3-3 или 4-2-3-1. Но все зависит от игроков, которые у нас есть. Я хочу играть с владением мячом. Марселино проделал хорошую работу, но у меня другое видение игры, чем у него», — цитирует RMC Гаттузо.Итальянский специалист на этой неделе возглавил провансальцев. Команда набрала 9 очков за 6 туров и идет на 8-й позиции в турнирной таблице лиги 1.