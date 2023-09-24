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Франция

Сегодня, 15:41

«Гавр» — «Клермон»: Кузяев, Кофрие и Шамар Николсон выйдут в стартовых составах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Гавра» и «Клермона» на матч 6-го тура французской лиги 1.

Игра пройдет на домашнем стадионе «Гавра». Начало — в 16.00 по московскому времени.

С первых минут у хозяев выйдет российский полузащитник Далер Кузяев. В стартовом составе «Клермона» появятся экс-защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие и форвард Шамар Николсон, который продолжает принадлежать красно-белым.

«Гавр»: Десма, Салмье, Санганте, Льорис, Опери, Казимир, Туре, Кехта, Алиуи, Байо, Кузяев.

«Клермон»: Диав, Кофрие, Пельмар, Сейду, Конате, Гоналон, Гастьен, Аллевина, Манин, Мухаммед, Николсон.

Франция. Лига 1. 6-й тур
24 сент, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Клермон Фут

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Клермон Фут
Максимилиано Кофрие
Шамар Николсон
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