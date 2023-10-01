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Сегодня, 14:30

«Гавр» — «Лилль»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

Трансляция матча чемпионата Франции «Гавр» — «Лилль» начнется в 16.00 1 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Далер Кузяев.
Далер Кузяев.
Фото Global Look Press
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«Гавр» на своем поле сыграет с «Лиллем» в матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу 1 октября, в воскресенье. Встреча пройдет в Гавре на арене «Стад Осеан», начало — в 16.00 по московскому времени.

В соцсети ВКонтакте пройдет бесплатная видеотрансляция противостояния «Гавр» — «Лилль» в прямом эфире.

Следить за ключевыми событиями игры чемпионата Франции по футболу можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

За французский «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев. В шести матчах за команду он забил два гола.

«Лилль» занимает 11-е место с 8 очками в турнирной таблице лиги 1, а «Гавр» располагается на седьмой строчке с 9 баллами.

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Лилль
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