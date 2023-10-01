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Сегодня, 17:58

«Гавр» дома проиграл «Лиллю», Кузяев отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
Далер Кузяев в матче против «Лилля».
Фото Global Look Press
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«Гавр» на своем поле уступил «Лиллю» в матче 7-го тура французской лиги 1 — 0:2.

Счет на 40-й минуте открыл Эдон Жегрова. На 52-й минуте преимущество гостей удвоил автогол Йоанна Салмье.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе хозяев и отыграл весь матч.

Франция. Лига 1. 7-й тур
01 окт, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
0:2
Лилль

В параллельном матче «Тулуза» на своем разгромила «Метц» — 3:0. Победу хозяевам принесли голы Никласа Шмидта, Тейса Даллинги и Франка Магри.

Франция. Лига 1. 7-й тур
01 окт, 16:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
3:0
Метц

«Ницца» дома сыграла вничью с «Брестом» и упустила возможность выйти на первое место в турнирной таблице лиги 1.

Франция. Лига 1. 7-й тур
01 окт, 16:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
0:0
Брест

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Далер Кузяев
Футбол
ФК Брест
ФК Гавр
ФК Лилль
ФК Метц
ФК Ницца
ФК Тулуза
1
0
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