«Гавр» дома проиграл «Лиллю», Кузяев отыграл весь матч

Сегодня, 17:58
«Гавр» на своем поле уступил «Лиллю» в матче 7-го тура французской лиги 1 — 0:2.
Счет на 40-й минуте открыл Эдон Жегрова. На 52-й минуте преимущество гостей удвоил автогол Йоанна Салмье.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе хозяев и отыграл весь матч.
В параллельном матче «Тулуза» на своем разгромила «Метц» — 3:0. Победу хозяевам принесли голы Никласа Шмидта, Тейса Даллинги и Франка Магри.
«Ницца» дома сыграла вничью с «Брестом» и упустила возможность выйти на первое место в турнирной таблице лиги 1.