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Сегодня, 16:00

«Гавр» — «Лилль»: смотреть трансляцию матча лиги 1

«Гавр» сыграет с «Лиллем» в 6-м туре чемпионата Франции
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Гавр» и «Лилль» сыграют в 6-м туре лиги 1 в субботу, 28 сентября. Матч пройдет на стадионе «Осеан» в Гавре и начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляция игры«Гавр» — «Лилль» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (смотреть контент стримингового сервиса можно при наличии подписки).

Ключевые события и результат игры «Гавр» — «Лилль» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Франция. Лига 1. 6-й тур
28 сент, 20:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Лилль

После 5 туров чемпионата Франции «Лилль» набрал 7 очков и занимает 9-е место. «Гавр» отстает от соперника на один балл и идет 12-м.

ФК Гавр
ФК Лилль

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