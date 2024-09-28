«Гавр» сыграет с «Лиллем» в 6-м туре чемпионата Франции

«Гавр» и «Лилль» сыграют в 6-м туре лиги 1 в субботу, 28 сентября. Матч пройдет на стадионе «Осеан» в Гавре и начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляция игры«Гавр» — «Лилль» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (смотреть контент стримингового сервиса можно при наличии подписки).

Ключевые события и результат игры «Гавр» — «Лилль» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

После 5 туров чемпионата Франции «Лилль» набрал 7 очков и занимает 9-е место. «Гавр» отстает от соперника на один балл и идет 12-м.