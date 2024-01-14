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Сегодня, 15:05

«Гавр» — «Лион»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1 в прямом эфире

Видеотрансляция матча лиги 1 «Монако» — «Реймс» начнется в 19.05 мск 14 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Лион&amp;quot;.
Фото AFP
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«Гавр» на своем поле сыграет против «Лиона» в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «», Гавр, Франция, и начнется в 19.05 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Гавр» — «Лион» можно бесплатно и в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры лиги 1 будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Гавр» после 17-го тура он расположился на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата Франции с 19-ю набранными очками. «Лион» идет на 15-м месте, набрав 16 баллов.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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ФК Гавр
ФК Лион
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