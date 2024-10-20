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Сегодня, 14:30

«Гавр» — «Лион»: смотреть трансляцию матча лиги 1 онлайн

«Гавр» встретится с «Лионом» в матче 8-го чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Гавр» и «Лион» встретятся в матче французской лиги 1 в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет на стадионе «Океан» в Гавре и начнется в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется за 10 минут до игры и доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

С ключевыми событиями игры «Гавр» — «Лион» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 8-й тур
20 окт, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Лион

«Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев, набрал 6 очков в 7 турах чемпионата Франции, «Лион» — 10 очков.

В предыдущем туре французской лиги перед октябрьской паузой на матчи сборных «Гавр» уступил «Бресту» (0:2), а «Лион» обыграл «Нант» (2:0).

Футбол
ФК Гавр
ФК Лион

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