Гол Кузяева принес «Гавру» первую победу в сезоне

«Гавр» на своем поле обыграл «Лорьян» в 4-м туре французской лиги 1 — 3:0.

Счет на 53-й минуте открыл российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев. На 70-й минуте преимущество хозяев удвоил Набиль Алиуи.

На 87-й минуте вместо Кузяева на поле появился Нолан Мбемба, который 9 минут спустя довел счет до разгромного.

«Гавр» одержал первую победу в текущем сезоне. Команда Кузяева с 5 очками поднялась на восьмое место в лиге 1. «Лорьян», также набравший 5 очков, уступает «Гавру» по дополнительным показателям и занимает десятое место.

В следующем туре лиги 1 «Гавр» в гостях встретится с «Лионом». Игра пройдет 17 сентября. «Лорьян» в этот же день дома примет «Монако».