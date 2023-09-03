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Франция

Сегодня, 18:00

Гол Кузяева принес «Гавру» первую победу в сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
Далер Кузяев в матче «Гавр» — «Лорьян».
Фото ФК «Гавр»
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«Гавр» на своем поле обыграл «Лорьян» в 4-м туре французской лиги 1 — 3:0.

Счет на 53-й минуте открыл российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев. На 70-й минуте преимущество хозяев удвоил Набиль Алиуи.

На 87-й минуте вместо Кузяева на поле появился Нолан Мбемба, который 9 минут спустя довел счет до разгромного.

«Гавр» одержал первую победу в текущем сезоне. Команда Кузяева с 5 очками поднялась на восьмое место в лиге 1. «Лорьян», также набравший 5 очков, уступает «Гавру» по дополнительным показателям и занимает десятое место.

В следующем туре лиги 1 «Гавр» в гостях встретится с «Лионом». Игра пройдет 17 сентября. «Лорьян» в этот же день дома примет «Монако».

Франция. Лига 1. 4-й тур
03 сент, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
3:0
Лорьян
Франция. Лига 1. 4-й тур
03 сент, 16:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:0
Монпелье
Франция. Лига 1. 4-й тур
03 сент, 16:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
2:2
Реймс
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Лорьян
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
3
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
4
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
7
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
8
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
9
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
10
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
11
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
12
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
13
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
14
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
17
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
18
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 3 : 0
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 2 : 2
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 3 : 0
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 1 : 0
3.09 16:00
Метц – Реймс
 2 : 2
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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