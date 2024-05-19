«Гавр» завершил сезон поражением от «Марселя», Кузяев сыграл 85 минут

«Гавр» дома проиграл «Марселю» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 1:2.

У провансальцев в этой встрече забили Пьер-Эмерик Обамеянг и Майкл Мурильо. Автором единственного гола хозяев стал Мохамед Байо, реализовавший пенальти.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев начал встречу в стартовом составе и отыграл 85 минут. Его заменили на Алоиза Конфе.

«Марсель» с 50 очками занял 8-е место в турнирной таблице лиги 1. «Гавр» набрал 32 очка и стал 15-м, сохранив место в элите французского футбола на следующий сезон.