Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

19 мая, 23:59

«Гавр» завершил сезон поражением от «Марселя», Кузяев сыграл 85 минут

Алина Савинова
Фарис Мумбанья пытается отобрать мяч у Готье Льориса в матче «Гавр» — «Марселя» (1:2).
Фото AFP
Telegram Дзен

«Гавр» дома проиграл «Марселю» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 1:2.

У провансальцев в этой встрече забили Пьер-Эмерик Обамеянг и Майкл Мурильо. Автором единственного гола хозяев стал Мохамед Байо, реализовавший пенальти.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев начал встречу в стартовом составе и отыграл 85 минут. Его заменили на Алоиза Конфе.

«Марсель» с 50 очками занял 8-е место в турнирной таблице лиги 1. «Гавр» набрал 32 очка и стал 15-м, сохранив место в элите французского футбола на следующий сезон.

Франция. Лига 1. 34-й тур
19 мая, 22:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
1:2
Марсель

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Марсель
0
Читайте также
Усик лишится одного из поясов после победы над Фьюри в Эр-Рияде
Биография Алексея Ягудина: соперничество с Плющенко и жизнь после спорта
Генштаб Ирана приказал задействовать все силы для поисков вертолета президента
Кассьерра провел лучший матч в карьере, Семак верит в чемпионство, медали точно будут. Что произошло после победы «Зенита» над «Ахматом»
Вертолет президента Раиси совершил жесткую посадку в Иране. Главное
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на последний матч сезона чемпионата Франции

«ПСЖ» на выезде победил «Метц», Этан Мбаппе вышел на поле на 62-й минуте матча