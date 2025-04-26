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«Гавр» — «Монако»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«Гавр» и «Монако» сыграют в 31-м туре лиги 1 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Гавр» и «Монако» сыграют в 31-м туре чемпионата Франции в субботу, 26 апреля. Матч на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция) начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Гавр» — «Монако» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен при наличии подписки.

Франция. Лига 1. 31-й тур.
26 апреля, 20:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Монако

«Гавр» в чемпионате Франции-2024/25 набрал 27 очков и занимал 16-е место в турнирной таблице, в предыдущем матче эта команда уступила «ПСЖ» (1:2). «Монако» с 54 очками идет третьим, предыдущим соперником монегасков в лиге был «Страсбур» (0:0).

Выступающий за «Гавр» российский полузащитник Далер Кузяев в этом сезоне лиги 1 провел 12 матчей и забил 1 гол.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в этом сезоне провел 29 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу во всех турнирах.

Александр Головин
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Монако
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