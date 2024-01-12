«Гавр» не заинтересован в переходе Кругового

Сегодня, 20:30
Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе французского клуба к защитнику «Зенита» Даниилу Круговому.
«Нет, мы не заинтересованы в переходе Кругового», — сказал Бодмер «СЭ».
Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что защитник «Зенита» Данил Круговой интересен ЦСКА, «Динамо» и «Гавру».
Действующее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.
В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей и отдал 2 голевых паса.