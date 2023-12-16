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Сегодня, 17:00

«Гавр» — «Ницца»: смотреть трансляцию матча французской лиги в прямом эфире (видео)

«Гавр» сыграет с «Ниццей» в чемпионате Франции 16 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Франческо Фариоли, главный тренер ФК &amp;quot;Ницца&amp;quot;.
Фото AFP
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«Гавр» сыграет с «Ниццей» в рамках 16-го тура чемпионата Франции в субботу, 16 декабря. Матч пройдет на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Гавр» — «Ницца» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции лиги 1. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах в соцсети «ВКонтакте».

По итогам 15 туров лиги 1 клуб из Гавра набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда Франческо Фариоли с 32 баллами располагается на 2-й строчке.

Франция. Лига 1. 16-й тур
16 дек, 19:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Ницца

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Гавр
ФК Ницца
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