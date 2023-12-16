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Сегодня, 18:22

«Гавр» — «Ницца: Кузяев не попал в стартовый состав впервые с октября

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Гавром» и «Ниццей» в 16-м туре французской лиги 1.

Встреча пройдет в Гавре. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев начнет игру на скамейке запасных. Он сыграет не с первых минут впервые с матча против «Марселя» (0:3) в 8-м туре чемпионата Франции, который проходил 8 октября.

«Гавр»: Десма, Льорис, Юте, Него, Санганте, Опери, Таргаллин, Кехта, Сабби, Казимир, Байо.

«Ницца»: Булка, Лотомба, Тодибо, Данте, Бард, Будауи, Ндайшимие, Росарио, Лаборде, Гессан, Бога.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Ницца
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«Гавр» — «Ницца»: смотреть трансляцию матча французской лиги в прямом эфире (видео)