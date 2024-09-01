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Сегодня, 20:10

«Гавр» Кузяева обыграл «Осер» в 3-м туре чемпионата Франции

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«Гавр» в домашнем матче 3-го тура французской лиги 1 обыграл «Осер» со счетом 3:1.

В составе победителей голы забили Расул Ндиайе и Абдулайе Туре. Еще один мяч записал на свой счет полузащитник гостей Элиша Овусу, поразивший собственные ворота. У «Осера» отличился Гаэтан Перрин.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на замену на 82-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Франция. Лига 1. 3-й тур
01 сент, 18:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
3:1
Осер

В паралелльных встречах «Ницца» разгромила в гостях «Анже» со счетом 4:1, а «Реймс» добился домашней победы над «Ренном» (2:1).

Франция. Лига 1. 3-й тур
01 сент, 18:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
2:1
Ренн
Франция. Лига 1. 3-й тур
01 сент, 18:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:4
Ницца

Футбол
ФК Гавр
ФК Осер
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