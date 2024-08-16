«ПСЖ» в стартовом матче чемпионата Франции разгромил «Гавр», Сафонов остался в запасе

«ПСЖ» в матче 1-го тура чемпионата Франции на выезде обыграл «Гавр» со счетом 4:1.

В составе парижан отличились Ли Как Ин, Усман Дембеле, Брэдли Барколя и Рандаль Коло-Муани, реализовавший пенальти. У хозяев точным ударом отметился Готье Льорис. На 54-й минуте ВАР отменил гол «Гавра» из-за игры рукой. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провел на поле весь матч, вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

В следующем туре «ПСЖ» 23 августа сыграет с «Монпелье», «Гавр» днем позже встретится с «Сент-Этьеном».