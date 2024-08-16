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16 августа, 23:45

«ПСЖ» в стартовом матче чемпионата Франции разгромил «Гавр», Сафонов остался в запасе

Сергей Разин
корреспондент
16 августа. «ПСЖ» обыграл «Гавр» (4:1).
Фото Reuters
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«ПСЖ» в матче 1-го тура чемпионата Франции на выезде обыграл «Гавр» со счетом 4:1.

В составе парижан отличились Ли Как Ин, Усман Дембеле, Брэдли Барколя и Рандаль Коло-Муани, реализовавший пенальти. У хозяев точным ударом отметился Готье Льорис. На 54-й минуте ВАР отменил гол «Гавра» из-за игры рукой. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провел на поле весь матч, вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

В следующем туре «ПСЖ» 23 августа сыграет с «Монпелье», «Гавр» днем позже встретится с «Сент-Этьеном».

Франция. Лига 1. 1-й тур
16 авг, 21:45. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
1:4
ПСЖ

Далер Кузяев
Матвей Сафонов
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
3
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