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«Гавр» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча французской лиги в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча лиги 1 «Гавр» — «ПСЖ» начнется в 15.00 мск 3 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Далер Кузяев.
Далер Кузяев.
Фото Global Look Press
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3 декабря «Гавр» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу сыграет против «ПСЖ». Встреча пройдет на арене «Стад Осеан» в городе Гавр. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Гавр» — «ПСЖ» бесплатно и в прямом эфире можно будет в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий встречи «Гавр» — «ПСЖ».

«Гавр» с 16 очками находится на девятой строчке в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ» с 30 баллами располагается на первом месте.

За «Гавр» выступает полузащитник сборной России Далер Кузяев. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 13 игр за французский клуб и забил два гола.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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