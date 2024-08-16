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Сегодня, 20:15

«Гавр» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции

«Гавр» сыграет с «ПСЖ» в чемпионате Франции 16 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Усман Дембеле (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press
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«Гавр» сыграет с «ПСЖ» в 1-м туре чемпионата Франции в пятницу, 16 августа. Игра пройдет на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Гавр» — «ПСЖ» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке.

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Франция. Лига 1. 1-й тур
16 авг, 21:45. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
ПСЖ

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Футбол
ФК Гавр
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