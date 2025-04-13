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Франция

13 апреля, 20:11

«Ренн» обыграл «Гавр» в лиге 1

Сергей Ярошенко
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«Ренн» дома обыграл «Гавр» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 5:1.

У хозяев голами отметились Азур Матусива, Лоренц Ассиньон, Арно Калимуэндо Муинга и Муса Аль-Тамари и Карлос Гомес. У гостей единственный гол на счету Джуниора Мванги

«Ренн» набрал 35 очков и занимает 11-е место в лиге 1. «Гавр» с 27 баллами — на 16-й строчке.

Франция. Лига 1. 29-й тур.
13 апреля, 18:15. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
1:5
Ренн

Другой матч дня «Анже» — «Монпелье» завершился победой хозяев со счетом 2:0. Оба гола на счету Эстебана Леполя. «Анже» с 30 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Монпелье» (16) располагается на 18-й строчке.

Франция. Лига 1. 29-й тур.
13 апреля, 18:15. Raymond Kopa (Анже)
Анже
2:0
Монпелье

Футбол
ФК Анже
ФК Гавр
ФК Монпелье
ФК Ренн
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