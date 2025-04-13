«Ренн» обыграл «Гавр» в лиге 1

«Ренн» дома обыграл «Гавр» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 5:1.

У хозяев голами отметились Азур Матусива, Лоренц Ассиньон, Арно Калимуэндо Муинга и Муса Аль-Тамари и Карлос Гомес. У гостей единственный гол на счету Джуниора Мванги

«Ренн» набрал 35 очков и занимает 11-е место в лиге 1. «Гавр» с 27 баллами — на 16-й строчке.

Франция. Лига 1. 29-й тур.

13 апреля, 18:15. Stade Oceane (Гавр)

Другой матч дня «Анже» — «Монпелье» завершился победой хозяев со счетом 2:0. Оба гола на счету Эстебана Леполя. «Анже» с 30 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Монпелье» (16) располагается на 18-й строчке.