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«Гавр» — «Страсбур»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Гавр» и «Страсбур» сыграют в чемпионате Франции 15 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Гавр» и «Страсбур» сыграют в 15-м туре чемпионата Франции в воскресенье, 15 декабря. Матч начнется в 19.00 по московскому времени и пройдет на «Стад Осеан» в Гавре (Франция).

В прямом эфире игру лиги 1 покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

Изучайте ключевые события и результат игры «Гавр» — «Страсбур» в матч-центре сайта «СЭ».

«Гавр» после 14 туров занимал 17-е место в таблице с 12 очками, «Страсбур» с 14 очками шел 14-м.

За «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который в чемпионате Франции-2024/25 провел 11 матчей и забил один гол.

ФК Гавр
ФК Страсбур
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