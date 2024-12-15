«Гавр» крупно уступил «Страсбуру», Кузяев провел весь матч в запасе

«Гавр» дома проиграл «Страсбуру» в матче 15-го тура лиги 1 — 0:3. Голы забили Хабиб Диарра, Себастьян Нанаси и Андрей Сантос.

Российский хавбек хозяев Далер Кузяев провел весь матч в запасе.

«Гавр» потерпел четвертое поражение в последних пяти матча чемпионата Франции — 12 очков и 17-е место в таблице. «Страсбур» с 17 очками — на 13-й строчке.

«Ренн» дома победил «Анже» со счетом 2:0. Голы забили Альберт Гронбек и Лорен Ассиньон.

«Брест» на своем поле разгромил «Нант» — 4:1. У хозяев дубль оформил Абдалла Сима.