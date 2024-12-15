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Сегодня, 20:58

«Гавр» крупно уступил «Страсбуру», Кузяев провел весь матч в запасе

Руслан Минаев
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«Гавр» дома проиграл «Страсбуру» в матче 15-го тура лиги 1 — 0:3. Голы забили Хабиб Диарра, Себастьян Нанаси и Андрей Сантос.

Российский хавбек хозяев Далер Кузяев провел весь матч в запасе.

«Гавр» потерпел четвертое поражение в последних пяти матча чемпионата Франции — 12 очков и 17-е место в таблице. «Страсбур» с 17 очками — на 13-й строчке.

Франция. Лига 1. 15-й тур
15 дек, 19:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
0:3
Страсбур

«Ренн» дома победил «Анже» со счетом 2:0. Голы забили Альберт Гронбек и Лорен Ассиньон.

Франция. Лига 1. 15-й тур
15 дек, 19:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:0
Анже

«Брест» на своем поле разгромил «Нант» — 4:1. У хозяев дубль оформил Абдалла Сима.

Франция. Лига 1. 15-й тур
15 дек, 19:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
4:1
Нант

1
Футбол
ФК Анже
ФК Брест
ФК Гавр
ФК Нант
ФК Ренн
ФК Страсбур
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