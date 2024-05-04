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Франция

Сегодня, 17:59

«Гавр» победил «Страсбур» в лиге 1, Кузяев вышел в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Гавр» — «Страсбур».
Фото AFP
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«Гавр» на своем поле обыграл «Страсбур» в матче 32-го тура французской лиги 1 — 3:1.

Дубль оформил полузащитник хозяев Яссин Кехта. Он отличился на 24-й и 65-й минутах. Две голевые передачи отдал Жосуэ Казимир.

Единственный мяч гостей на 86-й минуте забил Фредерик Гильбер.

Окончательный счет на 90+6-й минуте установил Андре Айю.

Российский хавбек «Гавра» Далер Кузяев не попал в стартовый состав своей команды и вышел на замену на 80-й минуте.

«Гавр» (32 очка) поднялся на 14-е место в лиге 1. «Страсбур» (36) идет 13-м в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 32-й тур
04 мая, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
3:1
Страсбур

Источник: Таблица лиги 1
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Страсбур
0
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