«Гавр» победил «Страсбур» в лиге 1, Кузяев вышел в концовке

«Гавр» на своем поле обыграл «Страсбур» в матче 32-го тура французской лиги 1 — 3:1.

Дубль оформил полузащитник хозяев Яссин Кехта. Он отличился на 24-й и 65-й минутах. Две голевые передачи отдал Жосуэ Казимир.

Единственный мяч гостей на 86-й минуте забил Фредерик Гильбер.

Окончательный счет на 90+6-й минуте установил Андре Айю.

Российский хавбек «Гавра» Далер Кузяев не попал в стартовый состав своей команды и вышел на замену на 80-й минуте.

«Гавр» (32 очка) поднялся на 14-е место в лиге 1. «Страсбур» (36) идет 13-м в турнирной таблице.