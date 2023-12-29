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Франция

Сегодня, 14:10

Газзаев считает, что игра Головина за «Монако» привлечет внимание европейских клубов к РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
Александр Головин (слева).
Фото AFP
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в 2023 году.

«Я поздравляю Головина с успешным годом. Мы видим, что он стал одним из лидеров «Монако». Чем больше российских игроков будут сверкать в европейских командах, тем больше внимания станут обращать скауты на нашу лигу. У Головина хороший сезон, отличные достижения. А пресса во Франции очень высоко его ценит», — сказал Газзаев «СЭ».

Головин в этом сезоне провел 15 матчей за «Монако», забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего россиянина в 30 миллионов евро.

«Монако» после 17-го тура занимает третье место в чемпионате Франции с 33 очками.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Валерий Газзаев
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