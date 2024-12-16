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Газзаев: «Полностью согласен с признанием Головина лучшим футболистом года»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» отреагировал на признание полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом 2024 года по версии «СЭ».

«Полностью согласен с признанием Головина лучшим футболистом года в нашей стране. Это заслуженно, потому что мы видим его результаты и игру. Александр показывает стабильную игру уже не один год, демонстрируя свой уровень. Не случайно «Монако» продлил с ним контракт. На него очень надеются», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее «СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

В 2023 году лучшим также был признан Головин.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Валерий Газзаев
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