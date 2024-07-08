Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 03:01

Гладилин оценил слова Аршавина о том, что он сильнее Головина

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слова Андрея Аршавина, который заявил, что он сильнее полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Они немного разного плана игроки. Аршавин все же более игрок атакующий был, а Головин игрок больше средней линии. В принципе, это его личное мнение. Они оба хорошие футболисты, кто-то сильней в одном, кто-то в другом. Но все равно оно имеет место быть», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Ранее Аршавин заявил, что превосходит Головина в мышлении и быстроте принятия решений.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Головин
Андрей Аршавин
0
Читайте также
Во Франции объяснили плохую игру Мбаппе поражением Макрона на выборах
Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
Москалькова попросила Киев проверить данные об убийстве военнопленного из России
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
В ФК «Сокол» объяснили решение продать команду через «Авито»
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Агент Головина отреагировал на появление Александра на поле с капитанской повязкой