Гладилин рассказал о конкуренции Сафонова и Доннаруммы в «ПСЖ»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин не считает, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов начинает вытеснять итальянца Джанлуиджи Доннарумму.

«Хорошо, когда есть два таких вратаря. Но, я не думаю. Доннарумма в рассвете сил, его вытеснить не так просто, у него большой потенциал. Я пока не вижу того, что Сафонов вытесняет его. Пока тренер дает возможность проявлять себя это хорошо, значит он верит в него», — сказал Гладилин Vprognoze.ru.

Сафонов сыграл второй матч подряд за французский клуб. В игре 12-го тура чемпионата против «Тулузы» (3:0) голкипер не пропустил ни одного мяча, а в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1) он пропустил один мяч.