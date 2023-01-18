Гладилин считает, что на данный момент Месси сильнее Роналду

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин сравнил португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Уже прошел чемпионат мира. Месси и команда Аргентины уже показали, что они сильнее, поскольку они добились основного результата. Роналду же вместе со сборной вылетел. Так что на данный момент Месси сильнее.

Но в таких матчах все может закончиться вничью, а может и выиграть команда, которая более слабая, если она будет более мобилизована, лучше подготовлена. От мотивации многое зависит. А эти игроки по исполнительскому мастерству они примерно одинаковые", — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

19 января пройдет товарищеский матч между командами Роналду и Месси. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.