Гладилин считает, что на данный момент Месси сильнее Роналду

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин сравнил португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Уже прошел чемпионат мира. Месси и команда Аргентины уже показали, что они сильнее, поскольку они добились основного результата. Роналду же вместе со сборной вылетел. Так что на данный момент Месси сильнее.
Но в таких матчах все может закончиться вничью, а может и выиграть команда, которая более слабая, если она будет более мобилизована, лучше подготовлена. От мотивации многое зависит. А эти игроки по исполнительскому мастерству они примерно одинаковые", — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.
19 января пройдет товарищеский матч между командами Роналду и Месси. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
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