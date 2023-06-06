Евгений Калешин: «ПСЖ — это антиреклама футбола, де Брейне — самый недооцененный футболист в мире»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» высказал мнение о Лионеле Месси, «ПСЖ» и Кевине де Брейне.

— Для меня Кубок мира в руках у Лео Месси — это как раз награда футбольного бога. Столько лет он верой и правдой служил футболу.

— Сколько он шел к этому! Вроде лучшие были, раз — Кубок Америки проиграли! И он уже уходил из сборной, возвращался. И Кубок Америки взял, и Кубок мира. Невероятный матч был финальный! В группе качество игры у них было неважным. Но потихоньку к финалу очухались. Месси сам по себе парень скромный. Его бьют, а он встает. И многие игроки говорят, что к нему испытывают только уважение. Ни в каких скандалах не замешан, прекрасный пример для молодежи. У него отличная семья. Мне кажется, он заслужил.

— Я сначала про Месси немного боялся говорить, потому что знаю, что вы — идеолог коллективизма в футболе, ухода от идолопоклонничества.

— Соглашусь. Мне кажется, что ПСЖ — это антиреклама футбола. Как они себя ведут на поле и за полем. На вас же смотрят миллионы людей! Понятно, что сейчас все на виду, и человек не может остаться один. Ты платишь такой жизнью за то, что у тебя эксклюзивные условия проживания. У тебя, самолеты, вертолеты, яхты, виллы. Ты платишь тем, что у тебя нет приватной жизни. Каждое твое действие — под микроскопом.

— С какими великими футболистами вы мечтали бы поработать?

— Кевин де Брейне. Если про тренеров переоцененных или недооцененных я не хочу говорить, то про де Брейне я скажу, что это самый недооцененный футболист в мире! Это такая умница, такой игрочище! Мне кажется, что если бы Лобановский был бы сейчас жив, то назвал бы его эталоном игрока.

— С какого момента вы выделили его для себя из общего ряда?

— Он — универсальный игрок. Все игры с ним смотрю. Он на всех позициях может играть и оказывает влияние на всю игру команды. Вообще без слабых мест! Головой может играть, бороться, бежать, отбирать. Забивает с обеих ног. Он еще и человек хороший. Семьянин. Мне кажется, что Зидан, Хави, Иньеста, Де Брейне — футболисты одного уровня. Орлы футбола!

Полное интервью Евгения Калешина «СЭ» здесь