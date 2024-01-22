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Сегодня, 08:55

Главный тренер «Бреста» пригласил Роналду в лигу 1

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Бреста» Эрик Руа пригласил нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который заявил, что уровень саудовской про-лиги превосходит лигу 1.

«Я приглашаю Роналду сюда, на поле. Не знаю, заценит ли он это, но все же сделаю это. Речь идет не о том, что я не согласен с ним. Просто Криштиану же никогда не играл в лиге 1, как он тогда может сравнивать? Ему надо здесь сначала поиграть. Я уважаю его мнение, но больше мне нечего сказать», — приводит слова Руа RMC Sport.

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В чемпионате Саудовской Аравии-2023/24 он забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач в 18 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-bresta-rua-priglasil-ronaldu-v-ligu-1-posle-rezonansny-h-slov-portugal-tsa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Брест
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