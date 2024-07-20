Главный тренер «Лейпцига» Розе надеется на полноценный переход Симонса в команду

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе надеется, что полузащитник Хави Симонс продолжит выступать за команду.

«Работаем над тем, что Симонс вернется в команду. Сохраняем оптимизм по этому вопросу. Сражаемся за него, я до сих пор считаю Хави нашим футболистом несмотря на то, что формально он еще не принадлежит клубу», — цитирует специалиста журналист Филипп Хайнц.

На данный момент нидерландец принадлежит «ПСЖ», в прошлом сезоне он выступал за «Лейпциг» на правах аренды.

В сезоне-2023/24 Симонс на правах аренды играл за «Лейпциг». Он сыграел 43 матча, в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.